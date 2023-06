FOTOD ⟩ Meistrite liiga võitnud Haaland näitas, et on triumfeerinud ka armastuses

19-aastane Johansen on ka ise jalgpallur, mängides Norra kõrgliigaklubi Bryne'i eest. See on ka põhjus, miks paari varem liiga palju ühiselt kaamerasilma ette pole püütud. Mõned kuud tagasi olevat norralanna aga samuti Manchesteri kolinud, et Haalandiga rohkem aega koos veeta.