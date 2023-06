Verstappen ajas linnu alla: mul on mehaanikutest kahju

Kanadas järjekordse etapivõidu teeninud Verstappen teatas raadioside teel, et sõitis 11. ringil kurvist väljudes otsa linnule. Valitseva maailmameistri vormel ei saanud kokkupõrkes kannatada, kuid võistluste järel leidis meeskond auto parempoolse pidurikanali juurest linnu jäänused.

Ka Verstappen ise tunnistas, et nägi linnu surnukeha autost välja ronides. «See oli autost välja tulles jätkuvalt vormeli küljes, see ei paistnud hea välja. Mul on kahju mehaanikutest, kes sellega tegelema peavad,» ütles Verstappen.