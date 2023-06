Belgia koondislane tegi korvpalliajalugu

Meessemani juhitud Belgia purustas EMi veerandfinaalis Serbia 93:53 ning keskeurooplaste liidri arvele kanti 15 punkti, 13 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu. Olgu märgitud, et meeste EM on ajaloos näinud nelja kolmikduublit, millega on hakkama saanud Mateusz Ponitka (Poola), Toni Kukoč (Horvaatia), Stojan Vranković (Horvaatia) ja Rareș Mandache (Rumeenia).