Venemaal võistelnud Eesti kurlingukoondislane sai aastase võistluskeelu

Nädalapäevad tagasi laekus kurlinguliidule info, et Vlassov osales Kaliningradi oblastis Svetlogorskis peetud võistlusel «Medexpert». ECLi juhatuse 29. augusti erakorralise koosoleku protokollis seisab, et koosoleku eel täpsustati asjaolusid nii palju, kui oli võimalik. Näiteks polnud Veltsmani meeskonna teised liikmed teadlikud Vlassovi osalemisest tollel võistlusel. Võistkond teadis vaid, et Vlassov viibib Venemaal ravi saamise eesmärgil.