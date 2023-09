Võrreldes eelmise aastaga on summa poole võrra kasvanud. Eelmine rekord püstitati 2019. aastal ning seda ületati nüüd 26,8 protsendiga. Võrreldes 2022. aastaga oli kasv 47,2 protsenti. Kuigi Saudi Araabia on jalgpalliturul kõvasti raha luftitanud, siis juhib edetabelit endiselt jalgpallisünnimaa.

Inglismaa ülekaal on mäekõrgune. Kolme kuu jooksul kulutati seal mängijate ostmiseks 1,85 miljardit eurot. Deloitte’i analüüsist tuli välja, et esimest korda pärast 2016. aastat on kulutajate edetabelisse trüginud riik, mis ei kuulu Euroopa viie tippliiga hulka.