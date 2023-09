Puusavaluga uuringutele läinud olümpiavõitjalt avastati hoopis midagi hullemat

«Minu puusas oli tõesti midagi, kuid see oli täiesti selgitatav. Kuid arstid märkasid veel midagi, mis muutis kõik muu teisejärguliseks. Minu paremast munasarjast leiti suur kasvaja. Kõik teavad, et tahan üle kõige saada emaks. Sellistes olukordades mõtled kõige hullemale stsenaariumile. Kartsin, et võin oma munasarjad kaotada,» teatas Titmus Instagramis.

Möödunud nädalal käis austraallanna operatsioonil, mille järel jagas fännidele rõõmusõnumeid: tema kehas olnud kasvaja eemaldati. «Sportlane olla on raske. Naine olla on raske. Olen viimastel nädalatel oma keha ja selle võimete kohta õppinud palju. Olen mõistnud, et heas vormis olemine ei anna sulle selliste asjade vastu immuunsust. Olen õnnelik, et kasvaja leiti enne, kui sellel oli aega veelgi suuremaks kasvada,» lausus Titmus.