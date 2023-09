24-aastane rallisõitja teeb MM-sarjas ajalugu

«See on imeline võimalus. Kui vaatate sõitjaid, kes asuvad WRC2 pingereas ees otsas, siis neil kõigil on Rally1-kogemust. Ma arvan, et ka mul on sellest kogemusest kasu. Proovime sellest võimalusest maksimumi võtta, et siis tugevamana WRC2 klassi naasta,» ütles Munster DirtFishile.