37-aastane hispaanlane Nadal on olnud erinevate tervisemurede küüsis. Ta on kurtnud, et ei saa tavaeluski normaalselt liikuda ning käis juunikuus puusalõikusel. Ent BBC vahendas Austraalia lahtiste direktori Craig Tiley teadet, et 22-kordne Suure slämmi turniiride võitja Nadal on valmis naasma.