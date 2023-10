«Kui te arvate, et mina olen hea, oodake, kuni näete Fabio Paimi. Ta on minust veel parem,» sõnas Cristiano Ronaldo 2003. aastal, kui Manchester Unitedisse siirdus. Paraku läks aga nõnda, et viiekordsest Ballon d'Orist andekamgi vutimees jäi saatuse hammasrataste vahele kinni.