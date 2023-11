M-Sport läks tänavu mõnes mõttes va banque'ile, tuues 2019. aasta maailmameistri Tänaku võistkonda tagasi. Üheskoos sihiti ka Fordi roolis MM-tiitlit, kuid Puma Rally1-auto töökindlusest tulenevalt ei osutunud see võimalik.

Nõnda otsustaski Tänak oktoobris, et naaseb järgmiseks aastaks Hyundai leeri, et seal tiitli pärast võidelda. See jättis M-Spordi aga esisõitjata: auk, mida nad üritavad tänaseni lappida.