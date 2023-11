Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni asejuhiks

Talihärm, kes kuulub ka Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni, kogus 42 võimalikust häälest 39. «Sportlased on spordi süda ning on oluline, et see nii oleks ja jääks. Sportlaste kogemust mõistavad kõige paremini just need, kes ise on selle teekonna läbi käinud. Seeläbi saame meie sportlaste esindajatena tagada, et meie sisend jõuab spordijuhtideni kõige kõrgemal tasemel,» kommenteeris Talihärm EOK pressiteate vahendusel.