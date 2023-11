EM-pronks Nelli Differt sai Pariisi olümpiale pürgimiseks uue toetaja

Teist vehklejat, Tokyo olümpiapronksi Katrina Lehist toetav Alexela Groupi üks omanikest Heiti Hääl kurtis nädala alguses Delfis, et vehklemisliidu moodi toimetades peletatakse spordimaastikult viimne kui toetaja. Just paar päeva hiljem aga Differt – tänavune EM-pronks ja mulluse MMi viies naine – sai toetaja.

«Holm pangal on järjekordne hea plaan valmis elluviimiseks! Alustasime koostööd Haapsalu epeevehkleja Nelli Differtiga, et toetada tema püüdlusi esindada Eestit Pariisi olümpial. Hoiame Nellile pöialt!» seisis Holm panga sotsiaalmeediapostituses.

Panga kodulehel selgitas selle juht Kaspar Kalvet koostöösoovi pikemalt lahti: «Holm pank on läbi aastate toetanud hakkajaid inimesi ja ettevõtmisi nii kohalikul tasandil kui Eestis laiemalt. Haapsalul on meie südames eriline koht, sest Holmi juured on Haapsalus. Oleme kohalikele inimestele oluline tööandja, lisaks toetame Läänemaa inimeste häid algatusi ning tegemisi. Nelli on Haapsalu sportlane, kes on sirgunud kohaliku tähtsusega noorsportlasest vehklejaks, kellel on võimalus meie väikest Eestit esindada Pariisi olümpiamängudel.

Holm panga eesmärk on aidata häid plaane ellu viia ning toetada inimesi, kes töötavad oma heade plaanide teostamise nimel. Nelli plaan Eestit olümpiamängudel edukalt esindada on väärtus, mille loomisele meelsasti kaasa aitame. Väikelinnast pärit andekas ja töökas sportlane on seda võimalust väärt.»

Differt tänas toetajat: «Olen vehklemisega tegelenud lapsepõlvest peale ning sellele kuulub minu süda ja kogu minu aeg. Selleks, et olla hea vehkleja, on tarvis olla füüsiliselt vastupidav ja tehniliselt osav, samas ka hea strateeg. Igal treeningul on kindel eesmärk, et lihvida erinevaid vajalikke nüansse, olgu selleks kiirus, torke täpsus ja teravus, konkurendi strateegia oskuslik hindamine või enda taktika ülesehitamine. Vehklemine on kahevõitlusala, kus vastamisi lähevad kaks isiksust, kes püüavad matši jooksul teineteist üle kavaldada, käike ja strateegiat ette aimata ning enda paremust maksa panna.