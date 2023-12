Kalev/Cramo läheb jõuludele vastu magusa võiduga

Tänane võit tähendab ühtlasi, et Kalev/Cramo läheb jõuludele vastu Eesti-Läti liiga liidrina: 14 kohtumisest on neil ette näidata 13 võitu ja 1 kaotus. Neile järgnevad Prometey (11-1), Riia VEF (11-4) ja Ventspils (10-4). Hooaega maruliselt alustanud Zelli on praeguseks pudenenud kuuendaks (10-6).