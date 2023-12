Hyundai kolmas sõitja unistab jätkuvalt MM-tiitlist

Karjääri jooksul ühe MM-ralli võitnud soomlane Esapekka Lappi ei taha loobuda oma lapsepõlveunistusest ehk MM-tiitlist. Kuigi ta mõistab, et mida aeg edasi, seda ebatõenäolisemaks see muutub, siis ei usu ta, et tänavu Hyundais osakoormusega startimine tema tuleviku väljavaateid pärsiks.