Fluorikeelu tõttu kontrollitakse sportlaste suuski nii enne starti kui ka pärast finišit. Rootsi väljaanne Expressen kirjutab, et murdmaasuusatamise MK-sarjas on sel hooajal olnud paar juhtumit, kus kellegi suuskadelt on stardi eel fluori avastatud, ent Skender on esimene, kes pääses kontrollist läbi ja sai keelatud suuskadega lõpuni sõita.