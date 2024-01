Hernits: kui Selevko teeb hea vabakava, on medal täiesti võimalik

«Ütleksin, et kõige rohkem sõltub medal Sašast endast. Eilseni ei arvanud keegi, et Eesti uisutaja võiks võita medali, aga väikese pronksi sai ta kätte. Saša näitas, et tehniline pagas ja esitusepool on tal täiesti olemas. Nüüd on küsimus selles, kas ta suudab kokku panna ka hea vabakava? Kui ta suudab seda, kui teeb, mida oskab, on suure medali võitmine samuti võimalik,» hindas omaaegne tippuisutaja ning praegu Kaunases EMi korralduspoolel toimetav Margus Hernits.