Uute reeglite põhjal jagatakse osa punkte välja laupäeva õhtul, siis saab liider 18 punkti. Pühapäeval on kõige kiiremal sõitjal võimalik teenida kuni 12 punkti, kui ta on päeva kiireim ja võidab punktikatse.

Kuigi mitmed sõitjad on suhtunud punktisüsteemi kriitiliselt, leiab Millener, et see annab M-Spordile rohkem võimalusi strateegiaks.