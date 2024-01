Hispaaniast lahkunud Konontšuk jätkab karjääri Saksamaal

Tema uueks mängupaigaks on kaheksa võidu ja üheksa kaotusega Saksamaa kõrgliigas 10. kohta hoidev Oldenburg, kes vajas eesliini täiendust, kuivõrd vigastustega on järjepanu kimpus erinevad mehed: Norris Agbakoko, Brekkott Chapman, Deane Williams ja Alen Pjanic. Esialgu löödi Konontšukiga käed hooaja lõpuni.

«Olen tiimimängija. Üritan väljakul alati õigeid otsuseid teha. Mul on hea eemalt vise ja olen piisavalt mitmekülgne, et erinevatel positsioonidel kasutada. Ootan Saksamaa kõrgliigas mängimist. [Mullu Kalev/Cramo ridades] Bambergi ja Crailsheimi vastu mängides sain aimu, kuidas Saksamaa tiimid mängivad ja mulle meeldis see. Arvan, et saan Oldenburgi aidata,» tutvustas 202-sentimeetrine mängumees pressiteate vahendusel ennast klubi poolehoidjatele.