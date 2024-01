Evans hoiab tagasi, Neuville otsib tempot, Ogier oli tujutu

Ott Tänak on Monte Carlo rallil reedeste katsete järel neljas, kuid esikolmik mahub pärast kaheksat kiiruskatset 16,1 sekundi sisse. Toyota meestel on kaksikjuhtimine, liider on Elfyn Evans, kuid vaid 4,5 sekundit kaotab talle Sébastien Ogier. Reede hommikul aega kaotanud Thierry Neuville võitis pärastlõunal kolmest katset kaks ning tuli Toyota-meestele kannule. Mida rääkisid esikolmiku mehed pärast pikka päeva?