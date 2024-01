Hyundai pealik: Monte Carlos triumfeerimine on iga meeskonna unistus

«Monte Carlos võitmine on kõikide unistus, kes töötavad mootorispordis. Meeskonnana tunneme rahulolu. Seda ei tekitanud mitte ainult ikoonilise ralli võit, vaid kogu esitus oli tähelepanuväärne. Me pole sellest palju rääkinud, aga meie auto on võrreldes möödunud aastaga palju muutunud. Oleme mõistnud, kuidas sellest võistlusnädalal maksimumi välja pigistada,» lausus Abiteboul pressiteate vahendusel.