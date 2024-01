Ogier kaalus Monte vahelejätmist

40-aastane Ogier puhkes reedel viienda kiiruskatse finišis nutma ja tõdes, et tal on väga raske võistelda. Konkreetset põhjust ta siis ei maininud, kuid lubas, et räägib sellest, kui ralli on läbi. Pärast punktikatset ütleski ta lühiintervjuus, et kaotas äsja lähedase inimese, kes oli teda unistanud autospordiga tegelema.