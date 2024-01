Karmilt kukkunud Soome suusataja avaldas verise foto

Vuorela jagas pilti, kus ta on veel haiglapalatis, nina verine, kuid pöial püsti. «Kõik on korras. Aitäh muretsemast. Mul oli «noot» natuke vale ja kurv oli liiga sirge. Sain väikese muhu pähe ja õlg valutab, kuid asi võinuks olla palju hullem. Parandame väikesed vead ja sõit võib jätkuda,» kirjutas Vuorela Instagrami.

Nagu öeldud lubati Vuorela Šveitsi haiglast välja juba eile õhtul ning ta sai liituda ülejäänud Soome koondisega. Treener Ville Oksanen kinnitas pühapäeva õhtul Expressenile, et Vuorela ei kaotanud hetkekski teadvust ning ta viidigi haiglasse põhjalikumasse kontrolli.

Vuorela on Soome koondise üks edukamaid distantsisõitjaid. Pärast tänast hoiab ta selles arvestuses MK-sarjas 33. kohta, olles soomlastest kolmandal positsioonil. Üllatuslikul kombel on tema parim MK-etapi tulemus tulnud klassikasprindis, kui ta sai 2021. aastal Val di Fiemmes seitsmenda koha. Käimasoleval hooajal on ta Trondheimi MK-etapil tulnud 10 km eraldistardist klassikasõidus 13. kohale.