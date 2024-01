Tänak tahtis veel sõita, aga üks asi ei klappinud

Ott Tänak ja Martin Järveoja said autoralli MM-hooaja avaetapil Monte Carlos neljanda koha ja teenisid 15 punkti. Järgmine etapp sõidetakse Rootsis ning Tänak avaldas, et algselt plaaniti selle võistluse eel osaleda testvõistlusel, kuid logistika probleemide tõttu pole see võimalik.