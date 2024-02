Suusakuninganna Johaug ongi tippsporti naasmas?

Juba möödunud aasta lõpus ei välistanud Johaug tippsporti naasmist. Jaanuaris hakkasid ringlema juba tõsisemad kuulujutud, et norralanna on tugevalt harjutamas ja end järgmiseks hooajaks vormi ajamas. Kuulujuttudele andis hoogu juurde ka Norra suusalegend Marit Björgen, kes uskus siiralt, et nendel sõnumitel on tõsi taga.