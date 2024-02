Eesti kurlingupaar alistas olümpiahõbedad ja võitis kõrgetasemelise turniiri

Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten on maailma üks tugevamatest kurlingupaaridest. Norrakad on 2022. aasta Pekingi olümpiamängude hõbemedalistid ja 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedali võitjad. Norra kurlingupaari saavutuste hulka kuulub ka MMi hõbe. Intriigi lisab ka fakt, et Magnus Nedregotten oli ka Kaldvee ja Lille treener.