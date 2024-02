GALERII ⟩ Hyundai tuleb Rootsis rajale uues kuues

«Uus disain on loodud, et rõhutada meie lähedast sidet Hyundai N-brändi ja Hyundai Motor Company vahel ning tänada neid nende kümneaastase panuse eest rallisse,» sõnas Hyundai Motorspordi president ja tiimipealik Cyril Abiteboul.

«Meil on hea meel näha, et just N-brändi logo ilutseb 2024. aasta Hyundai Motorsport WRC küljel,» sõnas N-brändi asepresident Till Wartenberg. «Uus lahendus austab meie koostööd ideaalselt: fännidel ja kolleegidel on nüüd võimalik näha, et meie töö on integreeritud Hyundai autotega.»