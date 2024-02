Punktikohtade rekordi püstitanud Aigrot teise hüppevooru ei lubatud

Oma avavooru hüppega eestlane rahule täiesti ei jäänud. «Kindlasti ei olnud parim hüpe, kuid siiski hea sooritus. Esimeses voorus läksin natukene liiga ahneks ja üritasin kiiresti lendama saada, mis karistas mind ära. Vahed olid väga väikesed, see jättis see hea võimaluse kõrgemale kerkimiseks,» ütles ta.

Seejuures on ta MK-punkte teeninud viimasel neljal võistlusel jutti. «Olen hüppemäel leidmas enesekindlust. Hooaja algus oli üle kivide ja kändude, kuid viimased võistlused on pakkunud head meelt ja loodan, et järgmised viis nädalat, mis on hooaja lõpuni jäänud, suudan seda stabiilsust säilitada ning veelgi kõrgemate kohtade eest võidelda,» oli ta lootusrikas.