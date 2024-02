«See aeg on kätte jõudnud. Tunnen, et mul on olnud pikk ja edukas karjäär. On aeg minna oma rada edasi. See kõik on täiesti minu otsus. Lahkun spordist rõõmuga, kuigi ma ei pruukinud kõiki enda eesmärke saavutada. Tunnen siiski, et olen spordist rohkem võitnud. Mul on uus perekond ja leidnud ka oma elu armastuse. Ma ei saaks rohkem tahta,» lausus rootslanna Aftonbladetile.