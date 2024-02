Janari Jõesaar: Anwili peatreener tahtis mind juba aastaid tagasi enda käe alla

Ta ütleb, et see ei tulnud talle üllatusena. «Kõik algas sellest, et peatreener (Przemyslaw Frasunkiewicz – V.A.) oli mind juba varem mitu aastat tahtnud, aga ei olnud saanud, sest läksin mõnda teise klubisse. Kui lõpuks saime hakata koostööd tegema, jäi see lühikeseks. Nii mina kui ka peatreener tundsime seejärel, et tahame ühe aasta veel proovida. Vaatame, kuidas nüüd selle hooaja lõpetame. Kui tuleb meistritiitel, siis võime ka edaspidi koos jätkata,» selgitab Jõesaar Poola tippklubis jätkamise tagamaid.