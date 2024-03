Neuville lõi LifeLive rallitiimi koos oma venna Yannickiga 2022. aastal. Peamiselt keskendub ettevõte krosskartide rentimisele, kuid on viimasel ajal täiendanud ka oma autoparki. Nüüd on kõigil soovijatel võimalik Neuville’ilt rentida tänavu ralliradadele pääsenud Toyota Rally2-autot.

«See on märkimisväärne samm ettevõtte arengus. See uus samm ei vii meie tegevust rööpast välja, vaid hoopis vastupidi. Krosskartide ja ralliautode vahel on palju sünergiat, eriti infrastruktuuri ja varustuse kasutamise osas,» teatas rallitiim pressiteates.