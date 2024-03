Kristin Tattar jõudis taas maagilisele piirile imelähedale

Möödunud nädalal USAs hooaega Waco Openi võiduga alustanud Tattar parandas võrreldes eelmise nädalaga PDGA edetabelis oma reitingupunkti. Täna avaldatud tabelis on eestlanna skooriks taas 999, mis tähistab tema karjääri parima kordamist. Tegemist on ka kõrgeima reitinguga, mida ükski naine varem suutnud. Esmakordselt jõudis ta selleni möödunud aasta septembris.

Samas on Tattar nüüd ülilähedal maagilise PDGA reitingu 1000 piiri alistamisele. See on saavutus, mis olnud jõukohane ainult kõrgel tasemel mängivatele meesmängijatele.