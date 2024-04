VIDEO ⟩ Vaata, kuidas testib Ott Tänak MM-ralliks

Tänaku hooaeg pole alanud oodatult, kõigil kolmel esimesel etapil on ta teinud saatuslikud eksimused, mis on ta poodiumiheitlusest välja kukutanud. Seni on tema parim tulemus avaetapi Monte Carlo neljas koht.

Eesti parimal rallimehel on koos 33 punkti, mis annab punktitabelis neljanda koha. Tiimikaaslasest liidrist Neuville'ist jääb ta maha 34 punktiga. Teine on 61 punktiga Elfyn Evans (Toyota) ja kolmas 46 punktiga Adrien Fourmaux (Ford).

Horvaatia MM-etapil on kavas 20 kiiruskatset kogupikkusega 283,2 km. Pikal avapäeval on kavas kaheksa katset pikkusega 119,7 km, laupäeval veel kaheksa 108,7 km pikkusega katset. Pühapäeval, kui laual on lisapunktid, sõidetakse neli katset, mil on pikkust 54,7 km.