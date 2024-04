VIDEO ⟩ Portugali MM-ralliks valmistuv Tänak annab juba kruusateedel kuuma

«Järgmised rallid on juba kruusal, kus loodetavasti on asjad paremad: näiteks Keenias oli meil tunnetus hea. Asfaldirallid on need, kus jääb praegu aga vajaka,» andis Tänak Horvaatias mõista, et lahtisel pinnasel sõidetavatel rallidel on ta Hyundai Rally1-autoga rohkem sinapeal.