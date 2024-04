Eestlased jõudsid MMil kullamatšini, kus neid ootavad võõrustajad

Viiendas voorus tõi Eesti murrangu, kui teenis kolm silma, mis nad hoobilt juhtima aitasid. Kuuendas voorus ei õnnestunud Marie Kaldvee viimane vise täielikult ning vastane sai kirja kaks punkti, millega Norra taas 6:5 juhtima pääses. Kaldvee suutis aga kiiresti toibuda ja järgmises voorus viis just tema oma suurepärase viskega Eesti 7:6 ette.

Eesti jaoks on tegemist märgilise võiduga, mis on ka tõsine samm taliolümpiamängude pileti lunastamiseks. Eesti on praeguseks teeninud vähemalt 23 kvalifikatsioonipunkti. 2026. aasta Itaalia taliolümpiamängudele pääseb kokku kümme kurlingupaari ning selle ja järgmise aasta segapaaride maailmameistrivõistluste koondtulemused selgitavad välja seitse võistkonda, kes võistlevad koos võõrustaja Itaaliaga.