Karol Mets on kahe võidu kaugusel Bundesligast

Ühtlasi leiab St. Pauli ennast nüüd väga heast olukorrast, et uueks hooajaks Bundesligasse tõusta. Neil on 31 kohtumisega kirjas 63 punkti, millega hoitakse hetkel liidrikohta, Kiel jääb maha kahe ja Düsseldorfi Fortuna kaheksa punktiga. Mõlemal, tõsi, on üks mäng vähem peetud.