Soome president tegi üllatusvisiidi kaotanud hokitiimi riietusruumi

Kui mängijate käest hiljem uuriti, mida president neile ütles, siis enamjaolt olid mängijad õnnelikud, et Stubb käis neile vaatamata kaotusele õlale patsutamas ja play-off'ideks edu soovimas.

«See on ilmselt suurim au, mis siin riigis on võimalik saada. Tore oli presidendiga ühes ruumis olla, talle silma vaadata ja temaga rääkida. See hetk muudab sind väga alandlikuks,» ütles kapten Aron Kiviharju Ilta-Sanomatele.