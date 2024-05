Kas WRC suurim hirm võib saada teoks?

Adrien Fourmaux Horvaatia MM-rallil. Foto on illustratiivne,

WRC-sarja tippklassis on juba aastaid olnud esindatud vaid kolm autotootjat. Kuigi Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC korraldajad näevad vaeva, et meeskondi juurde saada, siis pole ka võimatu, et järgmiseks aastaks võib kolmest tootjast alles jääda vaid kaks.