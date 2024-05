Autoralli MM-sarjas on tihtilugu kruusaetappidel teemaks stardipositsioon, kus punktitabeli tipus olevad mehed kannatavad enim. Seda põhjusel, et just kruusarallidel tuleb kõvasti teed puhastada, millega kaotatakse kõvasti aega meestele, kelle hooaeg pole kõige edukamalt kulgenud.