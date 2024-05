City virutas neli ja jättis Arsenali palvetama

City on viimasel kümnendil tõestanud, et kui mängud muutuvad tõsiseks ja kaalul on tiitel, suudavad nad pea külmana hoida ja võidu koju tuua. Kohtumises Fulhamiga olid aga võõrustajad need, kes esimestel minutitel rohkem ohtu kujutasid.

Ent kui esimestel minutitel City kasti saadetud tsenderdused ja nurgalöögid endaga väravat kaasa ei toonud, juhtus see, mis juhtuma pidi. City haaras vaikselt ohjad enda kätte ja asus 13. minutil ka juhtima.

Keskkaitsja Josko Gvardiol oli see, kes pani punkti City 19-söödulisele kombinatsioonile. Tegemist oli horvaadi kolmanda väravaga viimases neljas mängus ning etteruttavalt võib öelda, et see polnud ka tema viimane.

Vaheajale mindi siis City 1:0 eduseisus, kuid riietusruumist naastes jätkus kõik samaviisi. Fulham tekitas küll üksikuid (lubavaid) momente, kuid City kontrollis mängu ja virutas 59. minutil teise. Phil Foden sai kirja tänavuse liigahooaja 17nda tabamuse.

71. minutil tegi Gvardiol seisuks juba 3:0 ning kohtumise kuuendal üleminutil teenis City veel ka penalti. Kuigi omakeskis arutati korra, et seda võiks minna lööma Gvardiol - keskkaitsja võinuks virutada ja kübaratriki - jäeti löömisõigus ikkagi Julian Alvarezile, kes ei eksinud.

Cityl on 36 mänguga nüüd ette näidata 85 punkti, mida on kaks rohkem kui Arsenalil. See tähendab, et kui helesinised kahes alles jäänud mängus Tottenham Hotspuri ja West Ham Unitedi vastu ei väärata, on tiitel nende. Arsenalil tuleb madistada veel Manchester Unitedi ja Evertoniga.

