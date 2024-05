Kotsar ja Raieste möllasid, aga Baskonia tegi koduliigas viimase 30 aasta nigelaima hooaja

Mängu eel sai Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste leivaisa ühe hea ja ühe halva uudise. Tore oli see, et õlavigastusega kimpus olev põhimängujuht Codi Miller-McIntyre oli valmis mängima ning Bulgaaria passiga ameeriklane tegi vägeva kohtumise, tuues 23 punkti ja 12 resultatiivset söötu. Kurb oli see, et eelmises voorus Murcia vastu vigastada saanud Euroliiga selle hooaja suurim punktikütt Markus Howard jäi eemale. Mänguvormis polnud ka kolmas staar Chima Moneke, aga see oli juba enne teada.