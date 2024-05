VIDEO Baskonia sai 30 001 eurot trahvi

Baskimaa meedia kirjutab, et 15 meetri kõrguselt kukkus alla üheksa kg kaalunud valgusti. Kohalikud ametivõimud võinuks meelelahutusseaduse rikkumise tõttu määrata klubile kuni 150 000 euro suuruse trahvi, aga otsustasid lõpuks miinimumsumma kasuks.

Valgusti kukkus alla, sest see oli puudulikult paigaldatud. Kui kõik oleks tehtud nagu kord ja kohus, oleks valgusti küll kukkunud, aga jäänud tänu turvatrossile õhku rippuma.

Kuigi kohalik meedia ei täpsustanud, miks nii, kirjutavad nad, et Baskonial on võimalik saada trahvist 40-protsendiline allahindlus ehk tasuda tuleks 18 000 eurot. Samuti on klubil võimalik trahviotsus edasi kaevata.