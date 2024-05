34-aastase Wiereri eelmine hooaeg läks nõnda aia taha, et ta lõpetas selle veebruaris. Kahekordne MK-sarja üldvõitja, neljakordne maailmameister ja kolme olümpiamedali võitja jäi oma tippsõitude tasemest kaugele.

Pärast hooaja katkestamist arvasid paljud, et Wierer lõpetab oma karjääri. Kui Itaalia laskesuusaliit kutsus hiljuti kokku pressikonverentsi, eeldati samuti, et Wierer teatab karjääri lõpetamisest. Kuid sõnum oli vastupidine. Ta teatas, et jätkab 2026. aastal peetavate Milano - Cortina olümpiamängudeni. Motivatsiooni sellest peaks ta leidma küllaga, sest nende mängude laskesuusavõistlused toimuvad vaid kiviviske kaugusel tema sünnikodust.