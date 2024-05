FOTO Rovanperä näitas oma uut kaunitari

«Lubage ma tutvustan teile oma uut rohujuuretasandi driftiautot. Olen alati tahtnud midagi veidi teisiti teha ja E60 M5 on kindlasti midagi sellist, mida iga päev driftiautona ei näe,» kirjutas soomlane Instagrami postitatud pildi juurde.

«Ma ei jõua ära oodata, et saaksin seda autot testida ja arendada,» lisas Rovanperä, kes siiani kasutanud driftimiseks Toyota Supra A90t.

Kuna Rovanperä lööb autoralli MM-sarjas tänavu kaasa pole kohaga, on see andnud talle võimaluse tegeleda ka muude hobidega. Nõnda on ta teatud etappidel võistlemas veel kestvussõidus ja driftimises