Tänak ja Neuville on Toyota ühes elemendis täielikult üle mänginud

Tänavusel hooajal on sõidetud viis MM-etappi ja nõnda saab teha väikse kokkuvõtte, kuidas on üks või teine meeskond punktisüsteemi muudatusest kasu lõiganud. Tasub kohe mainida, et eriliselt head tööd on teinud Hyundai liidrid Ott Tänak ja Thierry Neuville.

Rallidel on tänavusel hooajal võimalik endiselt maksimaalselt teenida 30 punkti, ent see on jaotatud osadena laiali. Kahe esimese võistluspäevaga on maksimaalselt võimalik teenida 18 silma, ent pühapäeval parimal juhul koguni 12. Selleks tuleb olla edukas nii pühapäevases arvestuses kui ka punktikatsel.

Just Tänak ja Neuville säravad kõige eredamalt pühapäevastel võistluspäevadel. Mõlemad Hyundai mehed on teeninud viimasel võistluspäeval viie ralliga 43 punkti. Seejuures on Eesti rallimehe jaoks «super pühapäevadel» teenitud punktid väga olulise kaaluga, kuna tema saldo on kokkuvõttes 79 silma. Nõnda on enam kui pooled punktid tulnud tänu otsustavale päevale.

Kui aga vaadata Hyundai meeste selja taha, siis on Toyota sõitjatel kõvasti tööd teha, et olukorda parandada. Elfyn Evansi saagiks on pühapäevadel jäänud 29 silma, mis on Toyota sõitjatest parim näitaja. Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta saanud kirja 24 punkti. M-Spordi sõitjatest on edukam olnud Adrien Fourmaux, kelle saagiks jäänud pühapäevadel 19 punkti.