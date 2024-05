Kiiruse leidnud Tänak läheb Sardiiniasse võidumõtetega

Tänak, kes hoiab MM-sarjas kolmandat positsiooni, on enne Sardiinia rallit optimistlik ja võib isegi öelda ootusärev. Ta oli selgelt rahul mai alguses toimunud Portugali ralliga, kus saavutas teise koha. Nüüd soovib ta tulemust veelgi parandada ja see tähendaks rallivõitu.

«Meil jääb selja taha ütleks hea ja kindel nädalavahetus Portugalis. Soovime sellele tulemusele järgmisi ehitama hakata ja nüüd on see veidi lihtsam, kuna oleme leidnud kiirust juurde.

Sardiinias ootavad meid mõned suured väljakutsed, kuna tee võib muutuda libedaks ja keeruline leida vajalikku haarduvust. Lisaks sellele muudavad väga kõrged õhutemperatuurid olukorra veelgi nõudlikumaks,» lausus Tänak pressiteate vahendusel, kus kinnitas, et rehvivalik määrab Sardiinias väga palju.

Kokkuvõttes on Sardiinia ralli võistlus, kus sõitmine on oluliselt huvitavam ja olen alati seda eelistanud. Olime juba Portugalis lähedal võidule, kuniks rehvipurunemine selle rikkus. Seega on meie plaan olla Sardiinias paremad,» lisas Tänak.