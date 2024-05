Väga stabiilne ja kiire: vormel 2 liider Aron on kahe jalaga maa peal

Pärast kümmet sõitu on Aronil koos 80 punkti, edestades prantslast Isack Hadjarit (78) ja Barbadose noorukit Zane Maloneyt (69). Eestlasel pole küll ühtegi sõiduvõitu, aga ta on viis korda olnud poodiumil ning jäänud vaid ühel sõidul punktikohalt välja.

«Kui vaatame minu eelmist aastat F3-sarjas, siis olin ka seal kõige stabiilsem sõitja,» ütles ta tänasel Monaco etapi põhisõidu järgsel pressikonverentsil. «Minu lähenemine on tänavu olnud samasugune, sest olen uustulnuk, uues tiimis ja me ei teadnud, kuidas meil võiks minna.»

Aroni sõnul ei ürita ta kvalifikatsioonis endast sada protsenti rajale jätta, sest nii on lihtne vigu teha. Ta üritab lihtsalt olla kõrges mängus, ehkki mõistagi tahavad nii eestlane kui ka tema tiim Hitech tõusta pjedestaali kõrgeimale astmele. 20-aastane eestlane loodab, et veidi vähem kui kuu pikkuselt pausilt naastes on ta koos tiimiga ajasõidus veidi etem ja see tõstab mõistagi ka võitmise tõenäosust.