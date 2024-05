VILLE ARIKE Tartu, kas tõesti ei saa korvpallis Tallinnale enam vastu?

Kes mäletab seda legendaarset korvi hooaja 2008/09 Balti liiga veerandfinaalist? Tanoka Beard (pikali) on tabanud võidukolmese, teda tõttavad õnnitlema Giorgi Tsintsadze (keskel küljega) ja Viktor Sanikidze.

Aga toonase masuga said ka korvpalli suuremad rahakulutamise ajad läbi. Ülikoolis vahetusid juhid ja raha hakati teistmoodi kasutama. Ning kui peasponsor Saku õlletehas juhtme seinast tõmbas (legendaarne Rock!), veeresid asjad päris allamäge.

Tuli hakata mängima paljuski oma noortega. Kahtlemata hea samm ning oma kasvandikke on meeskonnas praegugi palju. Aga selle Tallinnale päris-päris lahingu andmiseni pole enam jõutud. Jah, kaks aastat tagasi suudeti Kalev/Cramot hooaja kokkuvõttes edestada, ent põhiturniiril oli Kalev saanud poole rohkem võite (!, 28 vs 14) ning play-off’is omavahel kokku ei saadudki, sest Kalev kaotas poolfinaalis Pärnule.

Ehk annab ülikoolil ja Rockil seljad uuesti kokku panna?

Tartlaste eelarve on tasapisi järjest suurenenud, retoorika muutunud üha julgemaks. Läinud sügisel hõigati välja, et kevadel tahetakse tulla Eesti meistriks. Ent finaali teises ja kolmandas mängus jäädi ikka nii selgelt rongi alla, et hooaja viimaseks jäänud kohtumisest pole suurt midagi analüüsida. Kui sa palli lihtsalt korvi ei saa, pole sel alal väga palju teha. Tänavuse hooaja kõik omavahelised mängud, sealhulgas karikafinaali, võitis Kalev.