Vastu puud sõitnud rallimees suri haiglas

Traagilised sündmused leidsid aset Podorlická ralli kuuendal katsel, kui Fikejs sõitis oma Ford Fiesta Rally4-ga teelt välja vastu puud. Nii tema kui ka kaardilugeja Lukas Novak said õnnetuses tõsiselt vigastada.

Õnnetus oli nõnda tugev, et mõlemad mehed tuli autost välja lõigata. Pärast kohapeal esmaabi saamist toimetati Fikejs helikopteriga lähedalasuvasse haiglasse. Paraku tuli 24 tundi hiljem sealt kurb teade, et igapäevaselt ettevõtjana tegutsenud rallimees suri saadud vigastustesse.

«Fikejs kaotas lahingu oma elu pärast. See oli karm lahing, nagu ka rallisport tervikuna. Kirg on aga see, mis hoiab meist riskidest hoolimata mootorispordi juures. Sa jääd alatiseks meiega,» kirjutasid võistluse korraldajad ametlikus teates.