Hingemattev hais?! Maailmameister kandis pikalt samu sokke

Pärast Tšehhi võiduga lõppenud MMi avaldas peatreener Radim Rulík, et kandis samu sokke, sest lootis nii meeskonnale õnne ja suuremat edu tuua. Sokid kinkis mehele tema abikaasa ja neid kaunistasid MMi maskotid Bob ja Bobek.

Nüüdseks on sokid kodus pestud ja ootavad järgmist turniiri. Treener loodab, et need toovad samasugust õnne ka järgmisel MMil.