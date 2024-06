Väga haruldane haigus võib lõpetada sporditalendi karjääri

Kergejõustikutalent ütles, et karjääri lõpetamine oleks väga raske, sest jooksmine on muutunud tema elus väga tähendust omavaks spordialaks.

20-aastase sportlase hooaeg on seni kulgenud väga edukalt. Tema isiklik rekord 100 m tõkkejooksus on 13,00. Andersen tunneb, et on sellel hooajal kindlasti võimeline alistama ka kolmeteistkümne sekundi piiri.